Tabellenführer Mannheim besiegt souverän die Eisbären Berlin

Nicht nur Bürger beurteilen den Winterdienst der Stadt Lindau kritisch. Auch Landrat Elmar Stegmann ist unzufrieden. Das Landratsamt wird die Abläufe nun offiziell untersuchen. Es besteht der Verdacht, dass die Stadt zu wenig Personal und Gerät im Einsatz hat. Die Stadtverwaltung verteidigt sich.

Bereits am Montag hatte ein Satz in der Pressemitteilung des Landratsamtes aufhorchen lassen: „Das Landratsamt appelliert an die Kommunen im Landkreis, sich auf die angekündigten Schneefälle in den kommenden Tagen und Wochen einzustellen ...