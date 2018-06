Tabelle der NBA - Western Conference

Wer am Dienstagabend auf einen verbalen Schlagabtausch zwischen dem Amtsinhaber Thomas Schärer und seinem Herausforderer Marcus Ehm gehofft hatte, wurde enttäuscht. Ehm, der Jurist, machte keine Anstalten, die Politik Schärers in den vergangenen acht Jahren kritisieren zu wollen. Sigmaringen stehe gut da und sei bezüglich aller relevanter Zukunftsfragen grundsätzlich bestens aufgestellt. Bezeichnend: Das einzige, was derzeit in Sigmaringen schlecht laufe, sei aus seiner Sicht das Wetter.