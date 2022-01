Swiatek erstmals im Tennis-Halbfinale der Australian Open

Gut 15 Monate nach ihrem French-Open-Coup ist die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek bei den Australian Open erstmals ins Halbfinale eingezogen.

In einem umkämpften Viertelfinale setzte sich die 20 Jahre alte Top-Ten-Spielerin in Melbourne mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 gegen Außenseiterin Kaia Kanepi aus Estland durch. In der Vorschlussrunde trifft Swiatek am Donnerstag auf die an Position 27 gesetzte Amerikanerin Danielle Collins. Die Weltranglisten-115. Kanepi hatte in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers die Kielerin Angelique Kerber bezwungen und mit dem Sprung in die Runde der besten Acht überrascht.

