Svobodas Verletzung überschattet Testspielsieg

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend ihr erstes Testspiel in eigener Halle absolviert. In der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 trafen die Towerstars in der Eissporthalle auf den EC Dornbirn Bulldogs aus der österreichischen EBEL. Der deutsche Zweitligist gewann die am Ende hitzige Partie mit 3:2. Der nächste Test ist bereits am Sonntag um 18.30 Uhr, dann ist der Ligakonkurrent Löwen Frankfurt zu Gast in Ravensburg.

Für die rund 1200 Fans der Towerstars war es eine gute Gelegenheit, die neuen Spieler erstmals etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Sturm verteilte Trainer Jiri Ehrenberger die neuen Spieler auf alle vier Reihen. Andreas Driendl, vergangene Saison Topscorer der DEL2-Hauptrunde, stand neben Kapitän Vincenz Mayer und Jakub Svoboda in der ersten Reihe. Svoboda musste nach dem zweiten Drittel jedoch ins Krankenhaus. Die bittere Diagnose: Trümmerbruch im ersten Mittelfußknochen. „Er wird am Montag operiert und fällt drei bis vier Monate aus“, sagte Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan.

Czarnik mit guter Übersicht

Robbie Czarnik, neu aus Crimmitschau, begann neben David Zucker und Robin Just in Reihe zwei. Olivier Hinse wurde neben seinem kanadischen Landsmann Mathieu Pompei und Daniel Pfaffengut in der dritten Reihe eingesetzt. Thomas Merl spielte in der vierten Reihe mit Daniel Schwamberger und Tim Brunnhuber. Der einzige neue Verteidiger, Pawel Dronia, bildete ein Pärchen mit Thomas Supis.

Einen guten Einstand in eigener Halle hatte Czarnik, der in der elften Minute fein von Just bedient wurde, dann lange zögerte, ehe er den Pass in die Mitte spielte, wo Zucker das 1:0 erzielte. Dass die Abstimmung bei den Towerstars aber noch nicht gänzlich stimmt, zeigten einige Fehlpässe in der eigenen Zone. Dornbirn nutzte dies Chancen aber nicht konsequent genug aus. Genauso wenig nutzte Ravensburg allerdings eine fast zwei Minuten währende doppelte Unterzahl – Dornbirns Goalie Rasmus Rinne rettete dabei einmal spektakulär gegen Hinse.

Spektakuläres gab es auch in der 24. Minute durch Dronia, der in Unterzahl den Puck an die Unterkante der Latte nagelte. Das war Pech für den Ravensburger. Sekunden später staubte Rob Bordson auf der Gegenseite ab und glich das Spiel mit dem 1:1 wieder aus. Die Towerstars legten aber schnell nach. Mayer mit einem Zuckerpass auf Pompei, der mit der Rückhand auch nur die Latte traf. Doch Sekunden später legte Hinse die Scheibe punktgenau zu Pfaffengut – 2:1.

Die Towerstars bekamen im Testspiel ausreichend Gelegenheit, das Powerplay unter Realbedingungen zu trainieren. Allerdings mit überschaubarem Erfolg – da haben die Ravensburger bis zum Saisonstart in der DEL2 definitiv noch viel Luft nach oben. Ondrej Pozivil erhöhte dann eben in Gleichzahl mit einer schönen Einzelaktion auf 3:1.

Bitter für Ravensburg war der Ausfall von Svoboda, der schon im Vorjahr großes Verletzungspech hatte. 24 Sekunden nach Beginn des dritten Drittels verkürzte Brodie Reid auch noch auf 2:3. Danach passierte lange nichts Gefährliches mehr, ehe Ravensburgs Goalie Jonas Langmann das Nachsetzen eines Dornbirners nicht hinnehmen wollte. So wurde es am Schluss des Testspiels doch noch hitzig – inklusive eines kleinen Ringkampfs zwischen Pompei und Scott Timmins sowie einer Matchstrafe gegen Brian Connelly wegen eines Stockstichs. Eishockey gespielt wurde in den letzten drei Minuten kaum noch.