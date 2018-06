Sutil: Punkte in Monza „realistisches Ziel“

Monza (dpa) - Adrian Sutil rechnet beim Großen Preis von Italien fest mit Punkten. „Wenn wir hier Siebter oder Achter werden, wäre ich zufrieden“, sagte der Force-India-Pilot aus Gräfelfing im Fahrerlager des Autodromo Nazionale di Monza.

„Das ist ein realistisches Ziel.“ Force India könne beim zwölften Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft „ein oder zwei Top-Teams angreifen“. Am ehesten denkt Sutil dabei an Lotus: „Von denen waren wir in Spa nicht so weit weg.“

Für das Europafinale am Wochenende bringt das indische Team „leider keine neuen Teile“, wie Sutil mit Bedauern feststellte. „Wir müssen versuchen, unser Paket zu optimieren.“ Allgemein räumte der aktuelle WM-Elfte ein, dass er „für einen Podiumsplatz ein paar Punkte hergeben“ würde. In bislang 101 Grand Prix war ein vierter Platz 2009 im Königlichen Park Sutils bislang bestes Ergebnis.

Bezüglich der kommenden Saison hängt Sutil vertragsmäßig noch in der Luft. Sein Kontrakt bei Force India endet nach dieser Runde. „Ich habe noch keine Verhandlungen geführt“, sagte der 30-Jährige dennoch entspannt. „Es gibt ein paar Teams, wo die Fahrer noch nicht bestätigt sind. Es ist wichtig, dass ich meinen Job richtig mache. Auch hier.“