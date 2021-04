„Super eng“: Terminpuzzle im Basketball nach Pokal-Absetzung

Nach der Absetzung des Pokal-Finalturniers steht der deutsche Basketball vor einem kniffligen Terminpuzzle unter Corona-Bedingungen.

In weniger als zwei Monaten will die Bundesliga ihre Hauptrunde beenden, den Meister küren - und auch weiter im Top-Four-Format den nationalen Cup ausspielen. „Natürlich wird es hinten raus super eng“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur. „Die Saison ist noch nicht durch, wir müssen zudem noch die Playoffs spielen.“ Das „ganz klare Ziel“ sei es aber, weiter einen Pokalsieger an einem Wochenende zu ermitteln.

Nach den Corona-Fällen bei zwei Spielern der BG Göttingen sollen die in München geplanten Halbfinals und das Endspiel an einem Wochenende zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Das Team der Niedersachsen wollte sich noch am Samstag auf den Weg in die Heimat machen, die beiden positiv getesteten Akteure sollten separat reisen. Ob die komplette Mannschaft in Quarantäne muss, entscheidet das Gesundheitsamt Göttingen.

Dies würde den Terminplan weiter in Bedrängnis bringen: Der 34. und letzte Hauptrundenspieltag ist für den 9. Mai geplant. Zwischen vier bis sieben Ligapartien müssen die einzelnen Teams noch bestreiten. In welchem Playoff-Format der Meister anschließend genau ermittelt werden soll, soll zeitnah entschieden werden. Bis zum 13. Juni muss die Saison aufgrund des internationalen Termin-Kalenders beendet sein.

„Es ist ein Rückschlag für uns, aber ich hoffe, dass die Liga mit Hochdruck daran arbeitet, eine Möglichkeit zu finden, um das Turnier nachzuholen“, sagte Marko Pesic, Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern, bei Magentasport. „Die BBL hat letzte Saison und diese Saison immer eine Lösung gefunden. Ich denke, dass genug Flexibilität da ist, um einen Termin zu finden.“ Die Pokal-Halbfinale bestreiten Bayern gegen ratiopharm Ulm und Göttingen gegen Alba Berlin

© dpa-infocom, dpa:210417-99-246748/2

Spielplan Pokal

Historie Pokal

Nachrichten zum Pokal

Kader FC Bayern

Kader Alba Berlin

Kader ratiopharm Ulm

Kader BG Göttingen