Stuttgart mit Kapitän Gentner in der Startelf

Der VfB Stuttgart spielt am Dienstagabend mit seinem Kapitän Christian Gentner in der Startelf beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga, teilte der VfB rund eine Stunde vor dem Spielbeginn mit.

Gentners Vater war am vergangenen Spieltag beim 2:1-Sieg der Schwaben gegen Hertha BSC nach dem Spiel im Stadion gestorben. Zuvor hatte sich 33 Jahre alte frühere Wolfsburger Profi bereits entschieden, trotz des Trauerfalls die Reise zu seinem Ex-Club mitzumachen. Gentner spielte zwischen 2007 und 2010 auch für Wolfsburg und wurde mit dem VfL 2009 deutscher Meister.

