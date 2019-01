Stuttgart kurz vor Einigung mit zweitem Investor – das sagt der VfB

Winkt jetzt der neue Geldsegen? Laut Sky-Informationen ist der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart bei der Suche nach einem weiteren Investor fündig geworden. „Die Verhandlungen mit dem französischen Vermarkter „Lagardère“ stehen kurz vor dem Abschluss“, so das Portal. Durch den Verkauf von Anteilen der VfB-AG würden dem Club Einnahmen von knapp 50 Millionen Euro winken.

Lagadere Sports (zuvor in Deutschland Sportfive und UFA Sports) selbst beschreibt sich als „weltweit agierenden führenden Vermarkter von Medienrechten an sportlichen Großerereignissen“, arbeitet als Vermakrter mit 16 Clubs in Deutschland Zusammen (u.a. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Augsburg und Eintracht Frankfurt), aber hat auch einzelne Sportler wie Bayern Münchens Robert Lewandowski oder Tennisspielerin Caroline Wozniacki unter Vertrag.

Das Unternehmen selber war auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ überrascht von den Nachrichten. „Ich bitte um Verständnis, dass wir uns an Spekulationen nicht beteiligen“, meinte ein Mitarbeiter der Marketing und Kommunikationsabteilung.

Und auch beim VfB wird gemauert. „Wir haben bislang keine Namen kommentiert und werden dies auch weiterhin nicht tun. Wir können allerdings bestätigen, dass wir aktuell mit mehreren namhaften Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen in konstruktiven Gesprächen stehen. Alle diese Unternehmen eint, dass sie nicht nur rein finanziell in den VfB Stuttgart investieren möchten, sondern uns auch ihre Expertise aus ihren jeweiligen Kerngeschäften zur Verfügung stellen würden, damit man gemeinsam innerhalb einer langfristigen und strategisch angelegten Partnerschaft wirtschaftlich erfolgreich sein kann und gemeinsam weitere Wachstumspotenziale des VfB Stuttgart hebt“ , sagte ein Sprecher des Vereins.

Der VfB sucht schon länger nach einem zweiten Investor. Der erste Investor ist die Daimler-AG, die für 11,75% der Anteile 41,5 Millionen Euro zahlte.