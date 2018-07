Sturm hofft auf Teilsieg über Promoter Kohl

Hamburg (dpa) - Profi-Boxer Felix Sturm darf auf einen Teilerfolg vor Gericht hoffen. In der ersten Verhandlung zwischen dem WBA-Superchampion im Mittelgewicht und der Hamburger Universum Box-Promotion hat das Hamburger Landgericht zwar noch kein Urteil gesprochen, wohl aber Tendenzen genannt.

Die einseitige Option, auf deren Grundlage Universum die Laufzeit des Sturm-Vertrages um drei Jahre bis November 2012 verlängern wollte, hält der Richter für unausgewogen. Hier könnte Sturm in der für den 6. Juli angesetzten nächsten Verhandlungsrunde Recht erhalten. Zuvor sollen sich beide Seiten jedoch über einen möglichen Vergleich verständigen.

Der WBA-Champion hatte seinen Vertrag bei Universum im August vergangenen Jahres zum 19. November 2009 gekündigt und in Köln bereits ein eigenes Box-Gym eröffnet. Der 31 Jahre alte Leverkusener will sich künftig nach Vorbild der Klitschko-Brüder selbst vermarkten. Die nächste Titelverteidigung unter Federführung seiner neugegründeten Agentur Plus One Promotions hat er für Anfang September angekündigt. Promoter Klaus-Peter Kohl ist indes der Meinung, dass Sturm wegen der einseitigen Vertragsoption weiterhin nur für Universum in den Ring steigen darf.

Dagegen ist das Gericht nicht der Ansicht Sturms, Profi-Boxer könnten ihre Verträge jederzeit kündigen. Das Sturm-Lager beruft sich auf Paragraf 627 des BGB, wonach der zu einer Dienstleistung Verpflichtete in einem dauernden Dienstverhältnis ohne feste Bezüge jederzeit ein Kündigungsrecht besitze. Würde das Gericht dieser Argumentation folgen, könnten Profi-Boxer ihren Promoter ausgerechnet dann verlassen, wenn dieser nach mehrjährigen Investitionen erstmals Geld mit ihnen verdienen kann. Das wäre das Ende des Berufsboxens in Deutschland in seiner bisherigen Geschäftsform.