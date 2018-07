Stunk in Cottbus: Heidrich scheitert an Wollitz

Stunk in der Chefetage: Auch der Traumstart gegen Augsburg konnte die Risse im Führungsgremium bei Fußball-Zweitligist FC Energie Cottbus nicht mehr kitten.

Manager Steffen Heidrich zog die Konsequenzen aus dem schwelenden Konflikt mit Neu-Coach Claus-Dieter Wollitz und trat nach dreijähriger Amtszeit von seinem Posten zurück. „Ja, es gab unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen“, führte Präsident Ulrich Lepsch zu den Differenzen zwischen Heidrich und Wollitz aus.

Der Vereinschef betonte aber, dass der Abgang des Managers eine längere Entscheidung im Hause des FC Energie gewesen und nicht über Nacht entschieden worden sei. Laut Lepsch hatte Heidrich bereits unmittelbar nach dem Bundesliga-Abstieg seinen Rücktritt angeboten, dieser war damals aber abgelehnt worden. „Wir haben es für uns als unmöglich empfunden, Manager und Trainer gleichzeitig gehen zu lassen“, erklärte Lepsch.

Claus-Dieter Wollitz bestätigte Meinungsverschiedenheiten bei bestimmten Personalien, wehrte sich aber gegen den Vorwurf, selbst den Abgang Heidrichs provoziert zu haben. „Es ist eine Unverschämtheit, wenn man mich für den Rücktritt von Steffen Heidrich verantwortlich macht“, sagte Wollitz der „Lausitzer Rundschau“. „Aber es ist mein Naturell, Dinge offen anzusprechen. Derartige Meinungsverschiedenheiten muss man doch miteinander austragen können“, sagte der Trainer. Der Bruch hatte sich bereits am Sonntag angedeutet, als Heidrich nicht wie gewohnt auf der Trainerbank Platz genommen hatte.

Der aus Osnabrück gekommene Wollitz hatte in der Saison-Vorbereitung und auch nach dem 3:1-Sieg im ersten Punktspiel gegen Aufstiegskandidat FC Augsburg mehrfach öffentlich sein Unverständnis über die Transferpolitik Heidrichs geäußert. Vor allem die Neuzugänge Lars Hirschfeld und Waleri Sokolenko, die vor der Wollitz-Verpflichtung getätigt wurden und in den Planungen des Ex-Bundesliga- Profis keine Rolle spielen, sorgten für Diskussionen. „Für viele Spieler trage ich keine Verantwortung. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man diesen Sokolenko für die 1. Liga beobachtet hat“, hatte Wollitz kritisiert.

Auch in der vergangenen (Abstiegs-)Saison war Heidrich, dessen Vertrag erst im Februar bis 2011 verlängert worden war, mit einigen Transfer-Flops in die Kritik geraten. Neuzugänge wie Jan Rajnoch, Adi und Savo Pavicevic, die Heidrich zusammen mit Ex-Coach Bojan Prasnikar in die Lausitz holte, konnten die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Heidrich übernehme für den Abstieg in die zweite Liga „die Mitverantwortung“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Ein Dorn in Wollitz' Augen war zudem der stiefmütterliche Umgang der Cottbuser Führung mit den eigenen Nachwuchstalenten. Ex-U20- Nationalspieler wie Martin Männel und Arne Feick oder Sebastian Schuppan verließen im Vorjahr wegen Perspektivlosigkeit frustriert die Lausitz. „Meine Philosophie ist es, junge Spieler zu fördern und spielen zu lassen“, hatte der Trainer bei seinem Amtsantritt gesagt und schon zum Saison-Auftakt Taten folgen lassen: Die beiden Jung-Profis Alexander Bittroff und Nils Miatke warf er zum Auftakt ins kalte Wasser - diese zahlten das Vertrauen mit starken Debüts zurück. „Wenn die Vereinsführung Bittroff und Miatke schon im vergangenen Jahr an die Bundesliga-Mannschaft herangeführt hätte, wären sie heute bereits viel weiter“, erklärte Wollitz.