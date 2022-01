Stürmer Burgzorg kommt aus Almelo nach Mainz

Stürmer Delano Burgzorg soll die Offensive des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verstärken.

Der 23-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo auf Leihbasis mit Kaufoption, teilten die Mainzer am Samstag mit. Burgzorg hat für Almelo und De Graafschap 80 Partien in der Eredivisie sowie für Spezia Calzio zehn Pflichtspiele in der Serie B und im italienischen Pokal absolviert. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Delano ist ein schneller Offensivspieler, der sehr gut im Eins-gegen-eins ist und dazu mit seinen jungen Jahren noch eine Menge Entwicklungspotenzial hat“, sagte 05-Cheftrainer Bo Svensson über den Niederländer. „Er ist bereit, gemeinsam mit uns hart daran zu arbeiten, sein Potenzial hier noch weiter ausschöpfen zu können.“ Die Mainzer stehen in der Bundesliga nach 20 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz.

