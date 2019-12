Stuck sorgt sich um Zukunft der DTM

Von Günter Peitz

Auf jede erdenkliche Fortbewegungsart – zu Fuß, per Rad, mit Rollern und Rollschuhen, im Kinderwagen, nur noch nicht motorisiert – nahmen die Ravensburger, darunter viele Familien mit Kind und Kegel und Hund, am zwar kalten, aber wenigstens trockenen ersten Adventssonntag Besitz von ihrer neuesten Errungenschaft, der neuen B30 zwischen Weißenau und Untereschach, die am Montag in voller Länge für den Autoverkehr in Richtung Süden, am Donnerstag auch in Richtung Norden freigegeben wird.