Streich zu seiner Rolle in Freiburg: „Es geht nicht um mich“

Hagnau hat den aktivsten Blitzer, zumindest wenn man die Anzahl seiner Fotos mit den Anlagen in Markdorf, Ittendorf, Stetten und Bermatingen vergleicht. 2018 hat die Anlage am Ortseingang bei der Frenkenbacher Straße Angaben des Landratsamts zufolge 16 665 Fahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs waren. Etwas anders sieht die Bilanz des Blitzers in der Ortsmitte aus. Sie löste 1210 Mal aus. Zusammen haben die beiden stationären Geräte in Hagnau also 17 875 Fotos geschossen.