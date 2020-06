Stippvisite beim VfB: Max Kruse sorgt für Aufsehen

Eine Autodemonstration in der Häfler Innenstadt. Mit der Aktion will die IG Metall Friedrichshafen gegen die Sparmaßnahmen der ZF protestieren. Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum Jahr 2025 bis zu 15.000 Stellen weltweit im Konzern zu streichen, davon die Hälfte in Deutschland.

Die Demonstranten fahren mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern vom ZF-Werk 2 und dem Zirkusparkplatz P7 am ZF-Forum vorbei bis zur IG-Metall-Geschäftsstelle in der Riedleparkstraße.