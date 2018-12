Stille nach dem Todesfall – VfB trauert um Vater von Kapitän Christian Gentner

Es gibt tiefere Wahrheiten als Fußballergebnisse, das war am Samstag in Stuttgart bereits um 15.30 Uhr klar, als der Schiedsrichter zur Schweigeminute bat für einen, den die Fans verehrten. Bernd Martin, einer der jungen Aufstiegshelden von 1977, der 269 Spiele für den VfB Stuttgart absolvierte, später auch beim FC Bayern und beim SSV Ulm spielte und in der Nähe von Langenau lebte, war am ersten Advent verstorben, mit 63. Martin machte ein Länderspiel, in dem er gerade mal zwei Minuten spielen durfte – mehr verhinderte ein Knöchelbruch. „Er war ein Ur-VfBler mit ganzem Herzen, offen, ehrlich, geradlinig und bodenständig“, sagt sein früherer Mitspieler Helmut Dietterle.

Wir trauern mit unserem ehemaligen Spieler Christian Gentner um seinen Vater, der heute unerwartet verstorben ist. Lieber Christian, wir wünschen dir und deiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft und sind in Gedanken bei euch.— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 15. Dezember 2018

Neunzig Minuten später an diesem Samstag war endgültig klar, dass Fußball zur nichtigsten Nebensache der Welt werden kann. Gerade eben hatte VfB-Kapitän Christian Gentner noch ein Interview gegeben nach dem 2:1 gegen Hertha BSC, der 33-Jährige hatte die Flanke zum zweiten Tor seines gleichaltrigen Kumpels Mario Gomez gegeben. Er sei froh, dass die alten Männer „heute mal wieder dazu beitragen konnten, dass wir gewonnen haben. Wenn wir konstanter über 90 Minuten werden, kommen wir da unten raus“, hatte Gentner gesagt. Aber nun sah man ihn verstört im Trikot aus dem Kabinenbereich eilen. Sein Vater Herbert war im Stadion nach einer Herzattacke zusammengebrochen und wurde im VIP-Raum reanimiert – vergeblich. Nach zwei Stunden veröffentlichte der VfB die Nachricht vom Tod des 66-Jährigen. Längst waren alle Interviews abgesagt worden, der Verein trauerte. „Der VfB Stuttgart“, erklärt er, „ist in diesen schweren Stunden mit seinen Gedanken ganz bei der Familie Gentner.“

Die war geschlossen im Stadion, sie ist seit Jahrzehnten eine VfB-Familie im Kleinen. Alle drei Söhne, die in Beuren bei Nürtingen aufwuchsen – der Vater war beim dortigen TSV Jugend- und Abteilungsleiter und trainierte die Buben anfangs noch selbst –, sind oder waren beim VfB aktiv: Christian Gentner wurde mit dem VfB 2007 Meister, Michael Gentner ist Sportlicher Leiter des VfB-Nachwuchses von der U11 bis zur U19, auch der jüngste Bruder Thomas spielte einst beim VfB, derzeit ist er beim SGV Freiberg in der Oberliga aktiv.

Sehr, sehr traurig. Mein herzliches Beileid, Christian Gentner! Viel Kraft ????????????— Jerome Boateng (@JB17Official) 15. Dezember 2018

Schon kurz nach der Partie hatte der Verein entschieden, dass sich aus Solidarität mit dem Kapitän kein Spieler oder Verantwortlicher mehr äußert. Gleichzeitig wurden alle Stadionbesucher aufgefordert, wegen eines medizinischen Notfalls das Stadion zu verlassen. Bis zum Duell beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) will der VfB schweigen. Auch die Pressekonferenz am Montag wurde abgesagt. „Wir denken, dass wir mit der medialen Zurückhaltung angemessen auf dieses Ereignis reagieren“, erklärte der Club. Dass Gentner bei seinem Ex-Verein Wolfsburg spielt, ist unwahrscheinlich. Auch der Gegner kondolierte via Twitter, die ganze Bundesliga nahm Anteil und fühlte mit Gentner, der einer der wenigen Spieler ist, der bereits mehr als ein Jahrzehnt bei seinem Verein ist und die Liebe zur Heimat und Region noch verkörpert. „Sehr, sehr traurig. Mein herzliches Beileid, Christian Gentner! Viel Kraft“, twitterte etwa Münchens Nationalspieler Jérôme Boateng.

Auch wenn der Sport hinter all dem verblasste, war der 2:1-Sieg über Berlin immerhin einer der wenigen Erfolgsmomente der Stuttgarter in dieser Saison: Er schenkt ihnen wieder ein wenig Luft im Abstiegskampf. Drei Punkte liegt der Liga-15. nun vor dem 17. aus Nürnberg. Durch eine Energieleistung nach der Pause, mit der sie den Rückstand durch Maximilian Mittelstädt (38.) verdient wettmachten, widerlegten sie das Vorurteil, sie brächen regelmäßig nach Rückständen ein. Mario Gomez widerum widerlegte das Vorurteil, er träfe das Tor nicht mehr. Nach zwei Monaten respektive 700 Minuten Ladehemmung zeigte der gebürtige Riedlinger mit seinem Doppelpack, dass er das Knipsen nicht verlernt hat. Es waren seine Pflichtspiel-Treffer 99 (64.) und 100 (74.) im VfB-Dress.

Manchmal denkst du, dass Fußball alles ist. Aber dann realisierst du, dass Fußball nichts bedeutet. Daniel Didavi

Und doch: Nach der Partie war all das irrelevant. „Manchmal denkst du, dass Fußball alles ist. Aber dann realisierst du, dass Fußball nichts bedeutet“, schrieb Mittelfeldspieler Daniel Didavi nur. Der angeschlagene 28-Jährige, der 90 Minuten auf der Bank saß, stammt ebenfalls aus Nürtingen, wie Gentner und Gomez war er einst in Wolfsburg aktiv.

Vor 15 Monaten fehlte nicht viel, und Christian Gentner wäre exakt gegen diesen Gegner selbst ums Leben gekommen. Nach einem Zusammenprall mit VfL-Torwart Koen Casteels war Gentners Zunge in den Gaumen gerutscht und versperrte den Atemweg. Gentner, der kurz bewusstlos war, erlitt mehrere Brüche im Gesicht und musste wiederholt operiert werden, nach seinem Comeback spielte er monatelang mit einer Gesichtsmaske. Wie wichtig die Gesundheit ist, die seelische, aber auch die körperliche, hat Christian Gentner damals erfahren.