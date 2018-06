Die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte aus Mengen haben in der Sitzung am Dienstag schon auf das Veranstaltungsjahr 2018 geblickt. Im kommenden Jahr findet turnusmäßig wieder Mengen International statt. Diesmal soll zusätzlich die SWR-Elchparty stattfinden. Außerdem wird es vor dem Mengener Rathaus zur Fußball-Weltmeisterschaft wieder ein Public Viewing bei allen Spielen mit deutscher Beteiligung geben. Die Kosten sehen die Räte mehrheitlich als gute Investition in die Attraktivität der Stadt an.