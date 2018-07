Steuer warnt: Kälte im EM-Eispalast grenzwertig

Bern (dpa) - Die Eisläufer bibbern, die Trainer warnen vor Verletzungen und die Funktionäre stellen sich stur: Die arktischen Temperaturen in der Wettkampfhalle bei den Europameisterschaften in Bern werden zum massiven Problem.

„In der heutigen Zeit ist das sehr grenzwertig“, sagt Coach und Ex-Weltmeister Ingo Steuer, der sich nicht erinnern kann, jemals unter ähnlichen Bedingungen angetreten zu sein. Um seine Schützlinge Aljona Savchenko und Robin Szolkowy ist er besorgt: „Sie gehen hohes Tempo - das ist nicht ungefährlich bei den Hebungen.“ Mit eiskalten Händen könnte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Festigkeit der Griffe bei hohen Würfen leiden. „Eine EM unter solchen Bedingungen ist eine Katastrophe“, findet Savchenko.

Die Doppel-Weltmeister waren gezwungen, wegen eines Dachschadens in ihrer Chemnitzer Trainingshalle seit Wochen unter kühlen Bedingungen zu üben. „Aber bei uns ist es ja noch zwanzig Mal wärmer als hier. Es ist sehr hart, hier zu laufen, das ist wie an der frischen Luft“, meint Savchenko.

Auch dem Oberstdorfer Trainer Karel Fajfr fehlt jegliches Verständnis: „Das ist unglaublich. Das ist so, als würde man Turn-Wettkämpfe im Winter im Freien austragen.“ Doch der Internationale Eislauf-Verband (ISU) stellt sich stur. „Eine Wettkampfhalle muss gut temperiert sein, heißt es lediglich in den Bestimmungen“, sagt ISU-Eventmanager Peter Krick und gibt zu: „Natürlich sind wir alle nicht begeistert.“ Wegen des hundertjährigen Bestehens des Schweizer Eislauf-Verbandes habe man den Wunsch nicht abschlagen können, an den Sitz des Verbandes in der Schweizer Hauptstadt zu gehen.

Der Eishockey-Tempel PostFinanz-Arena mit einer 35 Meter hohen PVC-Decke und offenen Toren war vorher als kälteste Halle der Schweiz bekannt. Handelte die ISU fahrlässig? „Bei der Eishockey-WM war die Halle gut“, sagt Krick. Doch die fand im Mai 2009 statt, und in die Arena passten 17 000 Menschen auf Stehplätzen. Nun sitzen nur vereinzelt Fan-Gruppen eingehüllt in Armeewolldecken am Eisring. Von den Schweizer Organisatoren gibt es nur einen lapidaren Kommentar: „Eiskunstlauf ist ein Wintersport.“

Von den widrigen Bedingungen wollen sich die Chemnitzer Doppel-Weltmeister aber nicht stoppen lassen. „Für uns ist es ganz wichtig, unser neues Vier-Jahres-Projekt 'Mission Gold - auf dem Weg nach Sotschi' erfolgreich zu starten“, erzählt Steuer. Der vierte kontinentale Titel könnte ein gutes Argument bei der aufwendigen Suche nach Sponsoren sein, die er seit Jahren allein betreibt. Mit dem Internet-Portal Pixel-Eis hat er zahlreiche regionale Unterstützer gefunden, der große Coup fehlt. „Da bieten manche Exklusivverträge für 5000 Euro im Jahr, davon können wir nicht leben“, berichtet Steuer.