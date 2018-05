Stephan Baierl hat seine Mission erfüllt

Auf den letzten Drücker ist der FC Memmingen dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga Bayern entronnen. Durch einen 2:0-Erfolg im Rückspiel gegen den TSV Rain sicherte der FCM am Montagabend den Klassenerhalt. „Aufgabe erfüllt“, sagte der in der Winterpause als Retter geholte Cheftrainer Stephan Baierl, nachdem er mit der Mannschaft das Ziel erreicht hatte. Ganz so nüchtern wie diese Aussage sind die vergangenen Wochen für Baierl und den FCM freilich nicht verlaufen.

FCM-Präsident Armin Buchmann habe ihm bei seinen Start in Memmingen im Januar gesagt: „Wir brauchen den Klassenerhalt.“ Um diese Mission zu erfüllen, musste Baierl mit seiner Mannschaft eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt bewältigen. Lange war nicht klar, ob der FCM überhaupt die Relegation erreichen würde. Als diese dank eines starken Saisonendspurts geschafft war, schien sogar kurzzeitig der direkte Klassenerhalt greifbar. Der Einspruch Seligenportens gegen den TSV Pipensried wegen angeblich falsch eingesetzter Spieler wurde aber abgelehnt. So musste der FCM also doch ran gegen den TSV Rain.

Im Hinspiel am Freitagabend sah es lange richtig schlecht aus, immerhin machten die Memminger aus einem 0:3-Zwischenstand noch ein 2:3. Und dann schaffte 1860 München am Sonntag den Aufstieg in die 3. Liga. Für das Rückspiel der Memminger am Montagabend im eigenen Stadion hieß das: mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt direkt geschafft – eine weitere Runde wäre durch den Erfolg der 60er nicht nötig, weil ein weiterer Platz in der Regionallige Bayern frei wurde.

Gegen den TSV Rain war es ein Abend, der vom Spannungsfaktor lebte, begleitet von Anfang bis Ende von Gewitterblitzen. Vor der Kulisse mit 2669 Zuschauern war es im Dauerregen eine Zitterpartie, obwohl der 19-jährige Jannik Rochelt den FCM früh in Führung brachte. In der fünften Minute senkte sich sein abgefälschter Schuss per Bodenlampe zum 1:0 ins Tor. Ein Ergebnis, das gereicht hätte – wenn hinten weiter die Null stand. Rain blieb aber trotz späterer Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Marcel Posselt (76.) bis zum Schuss in einer hartumkämpften Begegnung gefährlich, hatte noch einen Pfostentreffer.

Burak Coban trifft zum 2:0

FCM-Torhüter Martin Gruber, der im Hinspiel noch gepatzt hatte, zeigte eine gute Leistung, verhinderte unter anderem mit einer Glanzparade in der 85. Minute den Gästeausgleich. Der mögliche Ausgleich wäre vermutlich das Aus gewesen. Der nach Illertissen wechselnde Burak Coban, der bis zur Winterpause für den FV Ravensburg gespielt hatte, verabschiedete sich mit dem Treffer zum 2:0 und der endgültigen Entscheidung in der Nachspielzeit. Der Rest war grenzenloser Jubel auf Memminger Seite. Um 20.51 Uhr konnte der Stadionsprecher verkünden: „Der FC Memmingen hat den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga-Bayern geschafft.“

Ab sofort laufen nach Angaben des Vereins die Planungen für die nächste Saison auf Hochtouren – weiter mit Stephan Baierl als Cheftrainer. Co-Trainer Andreas Köstner verabschiede sich dagegen mit dem Klassenerhalt, heißt es in einer Pressemitteilung.