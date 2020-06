Steffen fordert engagierten Kampf gegen Rassismus

Drei Monate schon dauert nun der Corona-Ausnahmezustand. Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor Infektionen schützen, Eltern Beruf und Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut bringen.

Die Normalität an Schulen und Kindergärten kommt in nur kleinen Schritten zurück. Durch Homeoffice-Plätze lassen sich Berufs- und Familienleben einigermaßen managen – doch viele wünschen sich trotzdem eine Rückkehr in die Firmen.

Mobiles Arbeiten bei Boehringer gängig Bei Biberachs größtem Arbeitgeber, Boehringer Ingelheim, arbeiten fast ...