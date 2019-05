Stefanie Dohrn fährt am Gardasee auf Rang zwei

Traditionsgemäß steht im Mountainbike-Rennkalender jedes Jahr Anfang Mai das Bike-Festival in Riva am Gardasee. Stefanie Dohrn und Philip Handl vom Meckenbeu-rer Mountainbiketeam Centurion Vaude standen am Start der Ronda Extrema und nahmen die 90 Kilometer und 4000 Höhenmeter in Angriff. Dohrn kam bei den Frauen auf den zweiten Platz.

Im Rennen der Frauen setzte sich Stefanie Dohrn von Beginn an vorne ab und lieferte sich über die erste Rennhälfte weg „ein richtig gutes Battle mit der Italienerin Maria Cristina Nisi um Platz 1“, wie sie später mitteilte. Nach etwa 55 Kilometern kamen die beiden dann allerdings von der richtigen Strecke ab. Der Grund: Es gab keine Streckenbeschilderung mehr, das Spitzenduo konnte sich mangels Schildern zunächst nicht mehr richtig orientieren und fiel laut Mitteilung fast 20 Minuten zurück. Diesen gewaltigen Rückstand galt es aufzuholen. Nisi und Dohrn starteten eine beherzte Aufholjagd. Am Ende kämpfte sich die Centurion-Vaude-Fahrerin wieder bis auf Platz zwei vor, bis ins Ziel reichte es aber nicht mehr ganz, um auch den Abstand zur Siegerin wettzumachen. Platz zwei auf der Ronda Extrema ist dennoch ein starkes Ergebnis für Dohrn und bestätigt ihre derzeit starke Form. Younggun Philipp Handl war ebenfalls auf der Ronda Extrema am Start und beendete das Rennen mit einem für ihn nicht ganz zufriedenstellenden 19. Platz. Nachdem er den ersten Anstieg noch voll in der Spitzengruppe bestreiten konnte, verlor er im weiteren Verlauf den Anschluss und rettete sich noch unter den besten 20 ins Ziel.

Der Bundesligaauftakt im Crosscountry in Heubach fand derweil bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und viel Regen statt. Vinzent Dorn von Centurion Vaude, ebenfalls ein junger Fahrer, ließ sich davon nicht abschrecken und stellte sich in seinem ersten Crosscountry-Rennen in dieser Saison der starken internationalen Konkurrenz. Mit Rang 22 war Dorn wie Handl nicht ganz zufrieden.