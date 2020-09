Stefan Bradl in Barcelona wieder im MotoGP-Einsatz

MotoGP-Pilot Stefan Bradl wird am Wochenende wieder in der Motorrad-WM starten. Wie sein Repsol Honda Team mitteilte, übernimmt der 30-jährige Zahlinger beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona wieder als Reservefahrer das Motorrad des verletzten Weltmeisters Marc Marquez.

Der Grand Prix der Emilia-Romagna am vergangenen Wochenende hatte Bradl wegen einer Verletzung am rechten Arm verpasst. „Mein Arm fühlt sich besser an“, wird Bradl auf der Homepage seines Teams zitiert. Es sei eine harte, aber richtige Entscheidung gewesen, in Misano nicht zu fahren. Nach einer Woche Pause fühle er sich aber gut und motiviert für eine Rückkehr, sagte der 30-Jährige.

Mitteilung Honda Repsol Team

Infos des Weltverbands