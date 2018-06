Statistik zu Atlético Madrid - Bayern München

Der Eintritt für das Wellenbad Ailingen und das Strandbad Friedrichshafen könnte ab Juli teurer werden. Der Gemeinderat entscheidet am kommenden Montag, ob die Preise für die beiden Bäder in zwei Schritten erhöht werden sollen. Auch in anderen Häfler Bädern drohen Preiserhöhungen.

Zuletzt sind die Preise im Jahr 2013 nach einem Gemeinderatsbeschluss erhöht worden. Deshalb ist die Verwaltung der Auffassung, dass es an der Zeit sei, die Tarife an die aktuellen Gegebenheiten und Preisstrukturen anzupassen.