Starker Grafite Garant für VfL-Aufschwung

Wolfsburg (dpa) - Vom Bankdrücker zum personifizierten Aufschwung des VfL Wolfsburg - Torjäger Grafite hat nach seinem zweiten Doppelpack binnen vier Tagen und dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Freiburg sein Lachen wieder gefunden.

Überglücklich stand der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga von 2009 in den Katakomben der VW-Arena und strahlte übers ganze Gesicht. „Es war eine großartige Woche. Ich hoffe, dass es so weiter geht“, jubelte der brasilianische WM-Teilnehmer, der wie schon beim 3:1-Sieg in Hamburg auch gegen Freiburg mit zwei Toren (25. und 64. Minute) VfL-Matchwinner war und erstmals zwei Doppelpacks in der Liga nacheinander schaffte.

Im Sommer stand der 31-Jährige schon vor dem Absprung, doch nun hat er den VfL mit seinen vier Toren auf Platz sechs der Tabelle katapultiert. Seit Grafite wieder spielt und trifft, geht es für die „Wölfe“ aufwärts. „Er war der große Unterschied, ich bin sehr zufrieden mit ihm“, sagte auch VfL-Coach Steve McClaren am Ende einer perfekten englischen Woche mit der Optimalausbeute von neun Punkten.

Zu Beginn der Saison hatte der neue Trainer vergeblich versucht, das VfL-Spielsystem auf ein Mittelfeld mit zwei defensiven Spielern und nur einer Spitze umzustellen. Für Grafite war kein Platz mehr, der Held der Meistersaison 2009 saß meist wie ein bedröppelter Schuljunge auf der Bank und stand sogar kurz vor einem Wechsel. Bis zum Ende der Transferfrist am 31. August klopften erst Russlands Meister Rubin Kasan und später der FC Everton an.

Zum Glück für Grafite und den VfL zerschlug sich ein Transfer. Der verhinderte Torjäger blieb und wartete auf seine Chance. „Ich wollte immer hierbleiben“, behauptete er nun sogar und schob mit einem verschmitzten Lächeln hinterher: „Ich glaube, dass das eine gute Wahl war.“ Grafites Chance kam nach drei Niederlagen zum Auftakt. McClaren stellte das System wieder auf die Mittelfeldraute und Doppelspitze um. „Graffa“ durfte erstmals beim 2:0 gegen Hannover wieder neben seinem kongenialen Partner Edin Dzeko von Beginn an stürmen, war glücklich und dankt es seitdem mit wichtigen Toren. „Dieses System ist besser für uns. Wir spielen so seit drei Jahren“, sagte Grafite.

McClaren begründete den Verzicht auf den Brasilianer zu Beginn der Saison auch mit dessen mangelnder Fitness. Nach dem Spiel gegen Hannover klagte der Stürmer selbst noch über „Müdigkeit“, steht seitdem aber auch zur Freude der Kameraden wieder voll im Saft. „Ich hätte keine Lust, gegen solch einen Ochsen zu spielen“, sagte etwa Abwehrspieler Marcel Schäfer anerkennend. Grafite selbst blieb wie so oft bescheiden: „Ich hoffe, ich helfe der Mannschaft.“

So soll es nun weitergehen. Manager Dieter Hoeneß erhofft sich von Grafite mehr als die elf Tore aus der durchwachsenen Vorsaison der „Wölfe“: „Das würde auch den anderen helfen, wenn sich die Gegenspieler nicht nur auf Dzeko konzentrieren müssen.“