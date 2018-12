Stanley: „Es war nicht meine erste Lösung“

Seine Eishockeykarriere als Spieler hat Chris Stanley am Ende der vergangenen Saison eigentlich beendet. Nach zwei Jahren als Spielertrainer beim Oberligisten ERC Sonthofen war es für den 39-Jährigen an der Zeit, sich ganz auf das Traineramt zu konzentrieren. Mit den EV Lindau Islanders wollte Stanley mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Verletzungsprobleme, zu wenig Torgefahr und sechs Niederlagen in Folge haben in Lindau jedoch zu einem Umdenken geführt.

Ab sofort und bis auf Weiteres ist Stanley wieder Spielertrainer (die SZ berichtete). „Das war nicht die erste Lösung in meinem Kopf“, gibt der Kanadier zu. „Aber vielleicht ist es die beste Lösung für die Mannschaft und den Verein.“ Er sei nach Lindau gekommen, um alles für den Verein zu geben, betont Stanley. Nach den Gesprächen mit dem EVL-Vorsitzenden Bernd Wucher und dem Sportlichen Leiter sowie – für Stanley ganz wichtig – mit seiner Familie gab er dem Drängen des Vorstands nach. „Ich werde alles geben“, sagt Stanley. Jetzt eben nicht mehr nur hinter der Bande, sondern eben auch wieder auf dem Eis. Dass er dadurch noch mehr in der Verantwortung steht, ist klar. Der Kanadier soll und muss jetzt nicht nur die Mannschaft einstellen, sondern im besten Fall auch noch Tore erzielen.

In den vergangenen beiden Jahren kam Stanley als Sonthofener Spielertrainer auf 54 Tore und 66 Vorlagen. „Es hat gut funktioniert.“ Stanley schränkt jedoch ein: „Für meine Mannschaft in Lindau wird es sicher eine neue Erfahrung.“ Dennoch hofft der Kanadier in seiner neuen Funktion in Lindau auf schnellen Erfolg. Den brauchen die Islanders auch dringend. Nach 22 Saisonspielen liegen die Lindauer in der Oberliga Süd mit 21 Punkten nur auf Rang zehn. Der Tabellensechste und Lokalrivale ECDC Memmingen ist bereits elf Punkte entfernt.

Lennartssons Debüt am Sonntag

Am Wochenende geht es für die Islanders zweimal gegen die Starbulls Rosenheim – am Freitag in Rosenheim, am Sonntag im Lindauer Eisstadion im Eichwald. „Das wird ein ganz harter Gegner“, weiß Stanley. Die Starbulls können auf vier Sturmreihen setzen und sind mit 51 Punkten Tabellenzweiter. „Gegen bessere Gegner sahen wir zuletzt aber ganz gut aus“, meint Stanley. Der neue Stürmer Viktor Lennartsson wird am Sonntag erstmals für den EVL auflaufen. Bis Mittwoch stand der Schwede noch bei Köping HC in der drittklassigen schwedischen Division 1 unter Vertrag. Daher reicht es noch nicht für einen Einsatz am Freitag in Rosenheim. „Ich hoffe, er bringt die Tore mit aus Schweden“, sagt Stanley. „Denn die haben wir zuletzt vermisst.“

In den vergangenen neun Spielen hat der EVL nur einmal mehr als zwei Tore geschossen – bei der 3:4-Niederlage in Weiden. Zweimal blieb Lindau zuletzt sogar ohne Tor (0:1 gegen Memmingen, 0:4 in Peiting). „Ich hoffe“, sagt daher der EVL-Vorsitzende Wucher mit Blick auf Stanley und Lennartsson, „dass wir jetzt zwei Leader im Sturm haben.“