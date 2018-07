Standing Ovations für Biberacher Torwart Karius

Großflächige Algenteppiche breiten sich derzeit in den drei Seegemeinden Eriskirch, Langenargen und Kressbronn aus. Während in Eriskirch die Mäharbeiten mit Hilfe eines mobilen Amphibienfahrzeuges bereits begonnen haben, soll es Langenargen am dem 17. Juli losgehen. Im Kressbronner Strandbad dagegen rupfen freiwillige Taucher nicht nur die lästigen Laichkräuter heraus, sondern befreien den Seegrund zudem von Unrat.

Langanhaltende, sommerliche Temperaturen und warmes Wasser: Was für die vielen Badegäste am Bodensee eigentlich ein ...