Stammtischparolen wie die von „Blacky“ Schwarzer gehören einfach zum Sportkosmos dazu

„Aussagen sind pure Unterhaltung.“ (pro von Felix Alex)

Ältere Herren, die gern von früher erzählen und Modernisierungen eher kritisch gegenüberstehen, sind keine exklusive Erscheinung des Sports. In beinahe jedem gesellschaftlichen Bereich sind sie präsent und nicht selten geht das Meckern über aktuelle Entwicklungen und das Gerede von früher schon bei Menschen knapp über 30 Jahren los. Auch der Verfasser dieser Zeilen ertappt sich nicht selten bei solchen Gedanken. Muss das wirklich sein? Taugt das Altbewährte nicht noch weitere Jahre und Jahrzehnte? Warum muss man denn alles Verschlimmbessern?

So alltäglich, so natürlich – und als Stammtisch gefühlt sogar Teil des immateriellen Kulturgutes des Landes. Umso unverständlicher, dass manche Medien und vor allem die sozialen Netzwerke aus jedem dahingesprochenen Gedankengang den Aufreger des Tages destillieren müssen, Aktive und Offizielle auch noch auf den Zug aufspringen. Denn eines ist sicher: die alten Recken, die ihre Sprüche klopfen, sind zuvorderst unterhaltsam und eine Bereicherung im oftmals einheitlichen Meinungsbrei. Nicht umsonst hält sich etwa der „Doppelpass“ als Institution seit Jahrzehnten – wohlgemerkt mit dem Attribut „der Fußballstammtisch“.

Egal ob nun ein „Blacky“ Schwarzer, der in einem Podcast auf eine Frage lapidar mit „das hätte ich nicht gebraucht“ antwortet oder einen Mario Basler als Paradebeispiel der Legenden-Grantler; sie alle bringen den Leser zum Grinsen oder Kopfschütteln – ernst nehmen muss man sie jedoch nicht immer. Gewichten und einordnen sollten die Menschen ohnehin immer persönlich. Einen richtigen Aufreger gibt es dann selten. Eher die pure Unterhaltung, die dem Sport als wichtigste Nebensache der Welt doch erst die richtige Würze verleiht.

„Parolen können schädlich sein.“ (contra von Martin Deck)

Eines vorweg: Dass Ex-Athletinnen und -Athleten sich auch nach ihrem Abtritt von der Sportbühne in aktuelle Debatten einbringen, ist unabdingbar. Im Gegensatz zum Großteil der Bevölkerung und den meisten Journalisten bringen sie eine Expertise mit, die man nur als aktives oder ehemaliges Mitglied des Systems erlangen kann. Sie wissen, was ihre Nachfolger beschäftigt, wie die Hierarchien in einer Mannschaft funktionieren, wo im Verband die Schwierigkeiten liegen. Häufig pflegen sie weiterhin einen engen Austausch mit früheren Mitspielern und sind eng vernetzt mit den Akteuren ihrer Sportart. Als Experten agieren sie als Vermittler zwischen aktiven Sportlern und der Öffentlichkeit. Nicht umsonst spielen Ex-Profis in der medialen Berichterstattung eine wichtige Rolle.

Und gerade deshalb ist eine besondere Vorsicht geboten, was und wie die Helden von einst öffentlich äußern. Wenn sie Hintergründe erläutern, wenn sie Probleme – sportliche wie systematische – ansprechen, dann leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis für die Zuschauer und können sogar Verbesserungen bei Missständen bewirken.

Wenn Ex-Sportler jedoch populistische Stammtischparolen (bedarft oder unbedarft) herausposaunen, wenn sie Gedankengut von vor 20, 30 Jahren in die Gegenwart zu übertragen versuchen, wenn sie nur mit der eigenen Stärke von einst prahlen, dann bringt das niemandem etwas. Das mag zwar kurzfristig unterhaltsam sein und für die ein oder andere Schlagzeile sorgen – für die Weiterentwicklung des Sports und sie selbst ist es aber eher schädlich. Denn der Ruhm von einst kann auch ganz schnell wieder verblassen.