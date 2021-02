Stadion der Yankees wird Corona-Impfzentrum

Das Stadion der Baseball-Mannschaft Yankees in der New Yorker Bronx, normalerweise auch eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen, wird in der Corona-Pandemie zum Impfzentrum.

Vom 5. Februar könnten sich berechtigte Bewohner der Bronx dort impfen lassen, teilten New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo und Bürgermeister Bill de Blasio mit. Bereits in der ersten Woche sollen 15.000 Impftermine zur Verfügung stehen.

Bislang können im Bundesstaat New York hauptsächlich Menschen über 65 Jahre sowie unter anderem medizinisches Personal und Lehrer Impftermine bekommen. Rund 1,5 Millionen Menschen haben in dem Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern bereits eine erste Dosis Impfstoff bekommen. Bislang wird vor allem in Krankenhäusern, Apotheken, Schulen und einigen kleineren Zentren geimpft.

Der Bundesstaat - und vor allem die darin liegende gleichnamige Millionenmetropole New York - waren im Frühjahr Epizentrum der Pandemie, inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen aber wieder etwas beruhigt. Rund 1,4 Millionen Menschen haben sich bislang mit dem Virus infiziert, mehr als 40.000 starben nach einer Infektion.

