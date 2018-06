Stürmer Ramos fehlt Hertha BSC auch in Augsburg

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss weiterhin auf seinen Top-Torjäger Adrian Ramos verzichten. Der Kolumbianer nahm erneut nicht am Mannschaftstraining teil.

Laut Trainer Jos Luhukay kommt ein Einsatz im Spiel beim FC Augsburg zu früh für den 28-Jährigen. Ramos leidet an einer Prellung im rechten Oberschenkel und hatte schon beim 1:2 der Berliner bei Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag passen müssen.

Auch Routinier Lewan Kobiaschwili fehlte am Mittwoch im Teamtraining. „Lewan hat Schmerzen am Fußgelenk“, sagte Luhukay, „hinter ihm steht ein Fragezeichen.“ Als mögliche Vertreter könnten John Anthony Brooks oder Hajime Hosogai in die Innenverteidigung rücken.

Ein Comeback von Kapitän Fabian Lustenberger, der in der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, schloss Luhukay indes aus. „Fabian muss im Training erstmal wieder zu seinem Rhythmus zurückfinden“, sagte der Hertha-Coach.