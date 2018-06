Wolfsburg (dpa) - Die Grizzly Adams Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Verpflichtung von Tyson Mulock bestätigt.

Der in Kanada geborene Stürmer mit deutschem Pass kommt von den Iserlohn Roosters und erhält in Wolfsburg einen Zweijahresvertrag. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt.