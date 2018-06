Stürmer des SV Beuren erneut an der ZDF-Torwand

Chris Karrer hat sich am vergangenen Wochenende schon mal warm geschossen: Gegen die SG Aulendorf steuerte er drei Tore zum 6:2-Sieg des SV Beuren in der Fußball-Bezirksliga Bodensee bei. Diese Treffsicherheit wird der 31-Jährige auch am kommenden Samstagabend gut gebrauchen können, denn dann ist er erneut zu Gast im ZDF und darf sich an der legendären Torwand im „Aktuellen Sportstudio“ versuchen. Zunächst allerdings hinter den Kulissen.

Schon im August 2017 war Karrer auf dem Mainzer Lerchenberg zu Gast. Damals qualifizierte er sich durch einen spektakulären Fallrückzieher gegen den SV Mochenwangen und die anschließende Wahl zum „Tor des Monats“ bei den Fupa-Hartplatzhelden direkt für ein Duell vor laufenden Kameras gegen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Und er behielt die Nerven. Dank dreier Treffer gewann Karrer das persönliche Duell mit Steinhaus – und war damit für die Endausscheidung nach dem Saisonende gebucht. Im Gegensatz zu seinem Auftritt damals hat der Beurener dieses Mal noch eine Hürde zu überwinden, bis er ins Studio darf. Denn anstelle eines Prominenten wird er es mit einem Dutzend Konkurrenten zu tun bekommen. Eingeladen sind nämlich alle Torwand-Sieger der gesamten Saison.

Mehr entdecken: Chris Karrer zum Bundesligastart im Aktuellen Sportstudio

Ganz allein wird sich Chris Karrer trotz der vielen Gegner aber nicht fühlen müssen. Mit etwa 20 Leuten wird er am Samstagmorgen von Beuren aus mit einem Kleinbus in Richtung Mainz aufbrechen. Familie, Freunde, Vereinsmitglieder – sie werden ihn begleiten und die Daumen drücken.

Er schafft das natürlich“

sagt Remig Albrecht, der Vorsitzende des SV Beuren, der auch mitfahren wird. „Das wäre schon schön“, sagt Karrer über seine Ambitionen, sich hinter den Kulissen durchzusetzen, um dann im Studio am Samstagabend – nach dem Champions-League-Finale – seinen ganz persönlichen Triumph feiern zu können. Die beiden besten Schützen treten vor einem Millionenpublikum an der Torwand an, der Sieger gewinnt 25 000 Euro. Was er mit dem Geld machen würde, weiß Karrer schon ungefähr. „Ein großes Fest“ wolle er in Beuren veranstalten. Und sonst? „Urlaub machen“, sagt Karrer.

Damit es mit dem zweiten Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“ auch klappt, will Chris Karrer in dieser Woche noch kräftig an der Torwand trainieren. Dazu muss er nicht einmal den heimischen Garten verlassen. Denn dort steht noch immer die Torwand, die ihm der SV Beuren im vergangenen Sommer geschenkt hat, um fit zu sein für das Duell gegen Steinhaus. Was damals half, soll nun auch wieder klappen. „Ich werde von allen bedrängt, dass ich gefälligst üben soll“, sagt Karrer und lacht.

Am Mittwochabend hat er sogar eine weitere Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen seine Treffsicherheit zu üben: Ab 19 Uhr spielt der 31-Jährige mit dem SV Beuren in einem Bezirksliga-Nachholspiel gegen den SV Haisterkirch.