Sprüche zum 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga

„Unfall mit Rettungswagen“ – Schlagzeilen wie diese gibt es auch in der Region immer wieder. Christine Scholz (28) ist Rettungssanitäterin beim DRK in Biberach und fährt dort seit achteinhalb Jahren auch Blaulichteinsätze. Auch sie war dabei schon einmal in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der SZ hat sie erzählt, was ein Rettungswagenfahrer können muss, wie man mit dem Stress beim Einsatz umgeht und was sie sich von anderen Autofahrern wünscht.

„Ich war aufgeregt und etwas verunsichert“, erinnert Christine Scholz, als sie als ...