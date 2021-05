Sportvorstand Heidel: „Kein Preisschild für Bo Svensson“

Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau sind in der vergangenen Woche wieder unter 100 gesunken. Allerdings sei die Lage auf den Intensivstationen angespannt, so das Landratsamt.

Damit Lockerungen erfolgen können, muss die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen. Diese treten dann ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft. In der vergangenen Woche gab es keine größeren Ausbrüche, sondern viele einzelne Fälle und Infektionen in Familien, schreibt das Landratsamt.