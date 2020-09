Sportausschuss-Chefin zu Münchner Fan-Verbot: Fragile Lage

20 Jahre lang führte Franz Sprinz als Drogist in Friedrichshafen ein Leben als geachteter Bürger. Dass er ein NS-Täter war und große Schuld auf sich geladen hatte, wie im August auf Schwäbische.de berichtet, überraschte unsere Leser: Als Leiter der Gestapo-Stelle in Köln hat Sprinz den Transport von mindestens 8500 Juden in die Vernichtungslager organisiert. Die meisten von ihnen wurden dort ermordet. Zudem leitete er eine von insgesamt acht Gruppen des Sondereinsatzkommandos (SEK) Eichmann – mit der Aufgabe, in Ungarn und Kroatien Juden zu ...