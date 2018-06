Falschparker werden zunehmend zum Problem in Oberteuringen. Vor allem in der Spielstraße vor der Teuringer-Tal-Schule wird vor und nach der Schulzeit wild geparkt, so dass es Probleme mit der Feuerwehrzufahrt gibt. Die Verwaltung überlegt sich jetzt, ob sie mit einem Ordnungsdienst gegen die Parksünder vorgehen soll.

Dienstagmorgen, kurz vor acht an der Tal-Schule. Mehrere Autos halten gleichzeitig im verkehrsberuhigten Bereich („Spielstraße“), Kinder steigen aus.