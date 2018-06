Spitz will Medaille bei Cross-Country-WM

Saalfelden (dpa) - Die Olympia-Zweite Sabine Spitz (Murg-Niederhof) will eine WM-Medaille. Auch wenn ihr der WM-Kurs am Samstag in Saalfelden/Österreich nicht so liegt, „ist eine Medaille natürlich immer mein Ziel“, sagte die 40-Jährige.

Spitz will noch mindestens zwei Jahre weiter Wettkampfsport betreiben. Zum Saisonende hat sie im Oktober noch die Marathon-WM im Visier.

WM-Topfavoritin ist laut Spitz die in London bei den Olympischen Spielen gestürzte und ausgeschiedene Norwegerin Gunn-Rita Dahle. „Sie war extra im Höhentrainingslager“, gab Spitz-Manager und Ehemann Ralf Schäuble zu bedenken. Aber die letzten Ergebnisse sprechen auch für die Goldmedaillengewinnerin von Peking, die sich wie kaum eine Zweite auf Saisonhöhepunkte vorbereiten kann.

Spitz gewann vor einer Woche in Albstadt vor Olympiasiegerin Julie Bresset und holte zum WM-Auftakt in der nicht-olympischen Staffel-Disziplin in Saalfelden überraschend Bronze. „Besser hätte es für mich nicht beginnen können“, sagte Spitz am Freitag. In der Mixed-Staffel fuhr sie die schnellste Zeit bei den Frauen - allerdings war Dahle nicht am Start.

Bei den Herren hoffen Manuel Fumic (Stuttgart) und Europameister Moritz Milatz (Freiburg) auf ein besseres Resultat als in London. Allerdings gibt Fumic zu: „Die Luft ist ein wenig raus.“