Spiridonov bringt sich für EM ins Gespräch

Troyes/Frankreich (dpa) - In Abwesenheit von Fabian Hambüchen und Philipp Boy hat Routinier Eugen Spiridonov seine Chance auf einen Start bei den Turn-Europameisterschaften genutzt.

Beim Dreiländerkampf im französischen Troyes turnte der 30-jährige Saarländer mit 88,05 Punkten den besten Mehrkampf des Tages. „Eugen wird nicht jünger. Aber seine Leistung ist stabil wie eh und je“, urteilte Cheftrainer Andreas Hirsch nach dem starken Auftritt von Spiridonov, der nun sogar für Olympia ein Thema werden könnte.

Auch ohne ihre beiden Stars verlief die EM-Generalprobe für die deutschen Turner trotz einiger Fehler am Boden und am Sprung akzeptabel. Mit 262,25 Punkten kam die Riege knapp hinter Frankreich (263,30) und vor Spanien (260,00) auf Platz zwei. Vizeweltmeister Boy, der wegen einer Entzündung am Schlüsselbein nur eingeschränkt trainieren konnte, wurde eine Wettkampfpause zugestanden. Hambüchen, der auch bei der EM nicht dabei sein wird, konzentriert sich auf die Olympia-Qualifikation bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf am 16./17. Juni.

Noch mit Höhen und Tiefen stellte sich Europameister Marcel Nguyen vor. Der Unterhachinger verzichtete auf die Bodenübung, patzte beim Sprung, dominierte aber mit Schwierigkeit 6,8 und 15,50 Punkten am Barren. „Insgesamt eine ordentliche Leistung der Riege. Wir haben aber Fehler gesehen, an denen wir nun im Training arbeiten müssen“, meinte Cheftrainer Hirsch. Die Entscheidung über die Starter bei den Europameisterschaften in Montpellier Ende Mai fällt am Mittwoch bei einer internen Ausscheidung im Trainingszentrum Kienbaum. Dann will auch Boy seine EM-Chance nutzen.