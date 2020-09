Spielberechtigung für Neu-Unioner Kruse erteilt

Dem Pflichtspiel-Debüt von Max Kruse für den 1. FC Union Berlin steht rechtlich nichts mehr im Weg. Der 32-Jährige twitterte, dass die Spielberechtigung nach seinem Wechsel von Fenerbahce Istanbul zu den Eisernen vorliegt.

„Von der DFL (Deutsche Fußball Liga) an Union Berlin und mich - kann los gehen, Euer Max“, schrieb der Ex-Nationalspieler, der allerdings noch an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung laboriert, beim Kurznachrichtendienst zu einem Foto der Mitteilung. Er war bereits am 7. August bei dem Berliner Fußball-Bundesligisten als Neuzugang präsentiert worden.

Zu Beginn der vergangenen Woche hatten aber noch nicht alle notwendigen Dokumente für einen Wechsel Kruses vorgelegen. Seinen Arbeitgeber in der Türkei hatte der Stürmer wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlungen verlassen. Union startet am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal beim Karlsruher SC in die neue Spielzeit. Am 19. September kommt der FC Augsburg zum Bundesligaauftakt ins Stadion An der Alten Försterei.

© dpa-infocom, dpa:200902-99-397396/2

Tweet von Max Kruse

1. FC Union Berlin