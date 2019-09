Spiel voller Härte und Druck, aber mit vielen Chancen: Stuttgarts Förster versenkt Fürth

Nun klappt es auch mit ist dem Tore schießen, zumindest am Anfang und fast am Ende. Der VfB Stuttgart kann doch noch gewinnen, schenkt seinen Anhängern aber wieder keinen absolut ruhigen Nachmittag. Beim 2:0 (1:0) gegen Greuther Fürth bewies die Mannschaft von Trainer Tim Walter aber, dass sie zurecht weiter von der Tabellenspitze grüßt, aber nur in kleinen Schritten spielerisch voran kommt.

Dabei greift der Walter-Fußball immer mehr. Waren in den vergangenen Wochen noch Abschlussschwächen vor dem Tor das größte Problem, legten die Bad Cannstatter vor heimischem Publikum einen Blitzstart hin.

Tor. Führung. Sonne. Was kann schöner sein?

Es lief die zweite Minute, die erste Ecke segelt in den Strafraum, Silas Wamangituka steigt zum Kopfball und knallt die Kugel in Richtung Pfosten. Noch bevor der Ball trudelt, ist Danie Didavi zur Stelle und netzt den Ball in die Maschen. Führung. Sonne. Was kann schöner sein?

Doch konnten sich die Brustring-Fans nur wenige Minuten richtig befreit auf einen sorgenfreien Nachmittag hoffen. Innerhalb von zwei Minuten mussten sowohl Gonzalo Castro. (18.) als auch und das ist auf Grund der starken Minuten davor besonders bitter, Torhüter Gregor Kobel (20.) verletzt ausgewechselt werden.

Warnschuss von Tobias Mohr

Mit Philipp Klement im Mittelfeld und Fabian Bredlow zwischen den Pfosten ging es weiter. Einen Bruch im Spiel der Stuttgarter gab es zunächst nicht, doch in der 29. Minute donnerte ein erste heftiger Warnschuss der Fürther durch Tobias Mohr an die Unterlatte hinter Bredlow. Der Ball sprang wieder hinaus und so ging es weiter.

Auch wenn die Gäste drückten, hatte Klement (43.) das 2:0 auf dem Fuß. Aus knapp sechs Metern setzt der sonst so versierte Techniker die Kugel jedoch am Tor vorbei. Und dann gab es noch zwei Aufreger beziehungsweise zwei Elfmeter, die die Stuttgarter gern bekommen hätten. Zuerst hält Maximilian Wittek Nicolas Gonzalez im Strafraum, dann bekommt Mergim Mavraj einen Didavi-Schuss an die Hand. Doch die Pfeife bleibt stimmt. So geht es mit der knappen Führung und zahlreichen Pfiffen gegen Schiedsrichter Sören Storks in die Pause.

Auch der dritte Wechsel verletzungsbedingt

In der 57. Minute wäre es trotz Sonnenschein beinahe vorbei gewesen mit den späten Sommergefühlen in Stuttgart. Wieder ist es Mohr, der aus etwa 14 Metern einfach abzieht und den Ball an den langen Pfosten zimmert. Es blieb beim Bild aus der ersten Hälfte. Die Gäste nerven den VfB mit Härte und Aggressivität, die Stuttgarter haben aber die besseren Chancen - und auch das zweite Tor.

Philip Klement schnappt sich die Kugel und spielt im exakt richtigen Moment auf den startenden Philipp Förster, der das Leder am herauskommen Sascha Burchert vorbei ins Greuther Fürther Tor versenkt. Gerade Förster, der als Last-Minute-Wechsel zu den Schwaben gestoßen war und bereits zwischen 2010 und 2014 für die Jugend des Clubs auflief. Eine kleine Heldengeschichte.

Bitter aber: auch der dritte Wechsel der Stuttgarter erfolgt verletzungsbedingt. Etwa 15 Minuten vor dem Ende reicht es für Nicolas Gonzalez endgültig. Auf der rechten Offensivseite vorher ein ständiger Wirbelwund, geht es nicht mehr weiter, Borna Sosa muss übernehmen.

Und so rettet sich das Team mit dem angewachsenen Lazarett über die Zeit. Sieg. Zu Null. Tabellenführung. Bis zum nächsten Mal.