Spickzettel: Der SC Freiburg hat ein Dortmund-Trauma

Das Fernduell zwischen München und Dortmund um den Titel dominiert den 30. Spieltag ebenso wie das schwäbische Duell im Abstiegskampf.

FC Bayern – Werder Bremen: Die letzten 16 Duelle gewann Bayern – Bundesligarekord für eine Paarung. Doch 2019 hat nur Werder noch nicht verloren – und es traf in jedem Saisonspiel. Bayern traf in den letzten 22 Ligaspielen und gewann seine letzten acht Heimspiele. Welche Serie reißt?

Bayer Leverkusen – Nürnberg: Erzielen ausgerechnet die auswärtsschwachen Franken (drei Punkte, noch kein Sieg) Leverkusens 750. Heimgegentor? Zwei Treffer fehlen dazu. Bayer verlor zuletzt 2002/03 mehr Heimspiele, ist aber gegen den Club sechs Spiele ungeschlagen.

FC Augsburg – VfB Stuttgart: Mit einem Sieg hätte der FCA zehn Punkte mehr als der VfB, doch dieser gelang seit drei Schwabenderbys nicht. Augsburg hatte nie mehr Gegentore in der Bundesliga (55), der VfB droht seinen Niederlagenrekord (19 in 2016/17) einzustellen.

Mainz 05 – Fort. Düsseldorf: Fortuna ist gerettet, der FSV fast. Das riecht nach Unentschieden, wie immer, wenn Fortuna-Coach Funkel nach Mainz kommt (0-4-0). Fortunas nächstes Tor ist das 1200. in der Bundesliga, aber pro Spiel schoss sie nur 0,33 in diesem Duell.

Bor. M’Gladbach – Leipzig: Borussias längste Heimserie ohne Sieg (fünf Spiele) seit 2014 droht zu wachsen: RB gewann die letzten sechs Auswärtsspiele (Vereinsrekord). Gladbach-Coach Hecking verlor jedes Heimspiel gegen Leipzig, gegen Kollege Rangnick ist er sieglos (0-3-2).

Schalke 04 – TSG Hoffenheim: Nie verlor Schalke mehr Heimspiele in einer Saison (neun), zuletzt gab es vier Pleiten (Vereinsrekord). Der Gast ist drei Spiele ohne Gegentor (Rekord eingestellt) und hofft auf den 50. Auswärtssieg. Es wäre der erste auf Schalke seit 2011.

SC Freiburg – Bor. Dortmund: Der SC wartet seit 2010 auf einen Sieg gegen den BVB, holte aus 15 Duellen nur zwei Punkte. Zuhause ist er fünf Spiele torlos gegen den Titelaspiranten. Borussia hat die wenigsten Auswärtspleiten (drei) und verlor von 21 Sonntagspielen nur eins.

Hertha BSC – Hannover 96: Frustduell der Teams mit den längsten Niederlagenserien: Hertha verlor fünf, 96 acht Spiele in Folge. Hannover kann den Pleitenrekord von 2010 (9) einstellen und den von 1973 brechen – damals gab es in 30 Auswärtsspielen in Folge Gegentore.

Wolfsburg – Eintr. Frankfurt: Wolfsburg ist vier Heimspiele ungeschlagen, die Hessen verloren 2019 kein Auswärtsspiel (zuletzt drei Siege). Aber Eintracht verlor vier der letzten fünf dieser Duelle, ein 0:0 gab es in Wolfsburg nie. Es ist das 25. Montagspiel der Bundesliga.