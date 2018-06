Spekulationen beendet: Gondorf bleibt in Darmstadt

Mittelfeldspieler Jerôme Gondorf hat alle Wechsel-Spekulationen beendet und seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 vorzeitig verlängert, gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Zur Laufzeit des neuen Kontrakts äußerte sich der Verein nicht. Ursprünglich war Gondorf noch bis 2017 an die „Lilien“ gebunden. „Nach all den Spekulationen freue ich mich jetzt einfach, weiter ein Teil der Lilien zu sein. Ich habe hier wunderbare Jahre erlebt und möchte mich nun erneut mit dem Team der Herkules-Aufgabe Bundesliga-Klassenerhalt stellen“, sagte der 28-Jährige.

Gondorf stand in diesem Sommer bereits kurz vor einem Transfer zum Hamburger SV. Ihm wurden immer wieder Wechsel-Ambitionen nachgesagt. „Jerôme Gondorf war in den vergangenen Jahren ein ganz wichtiger Baustein dieses Teams. In allen drei Ligen hat er zu den Stützen der Mannschaft gehört. Deshalb sind wir sehr glücklich, ihn weiter an uns binden zu können“, sagte der Sportliche Leiter Holger Fach.

Mitteilung des SV Darmstadt 98