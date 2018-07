Speed-Spezialistin Stechert gibt Weltcup-Comeback

Lake Louise (dpa) - Neun Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Speed-Spezialistin Gina Stechert an diesem Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup.

„Ich habe keine Probleme mehr mit dem Knie“, sagte die Oberstdorferin vor den beiden Abfahrten und dem Super-G im kanadischen Lake Louise. „Jetzt freue ich mich, endlich wieder in die Rennsaison einzusteigen.“ Neben Stechert sind Maria Riesch, Viktoria Rebensburg und Nachwuchsfahrerin Isabelle Stiepel nominiert.

Bei den Männern, die in Beaver Creek in den USA antreten, ist bislang lediglich Felix Neureuther für die Super-Kombination und den Riesenslalom gesetzt. Für den Auftakt der Kombination am Freitag kämpfen noch Stephan Keppler und Hannes Wagner um den zweiten deutschen Startplatz. In der Abfahrt können fünf deutsche Männer an den Start gehen.