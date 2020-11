SPD-Politikerin Freitag für mehr Doping-Staatsanwaltschaften

Von Schwäbische Zeitung

In Gewahrsam genommen und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden ist ein 30-jähriger Mann, der am Mittwoch bei einem Diebstahl in einem Discounter in der Lindauer Straße ertappt wurde. Das teilt die Polizei mit und schildert die Einzelheiten des Vorfalls.

Ein Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr einen 30-jährigen Mann, wie dieser ein Messer einsteckte und an der Kasse nur ein alkoholisches Getränk bezahlte. Der 60-jährige Zeuge sprach den 30-Jährigen beim Verlassen des Kassenbereichs an.