Spaziergang für Nowitzki und Co. - Nets am Ende

New Jersey (dpa) - Für Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks war der 117:101- Auswärtserfolg nicht mehr als ein Spaziergang, für die Spieler der New Jersey Nets hingegen ein ganz bitterer Weg in die Geschichtsbücher der NBA.

Während die „Mavs“ im Izod-Center von East Rutherford ihren 14. Saisonsieg feierten, blieben die Nets auch in der 18. Partie sieglos - noch nie in der Historie der besten Basketball-Liga der Welt ist eine Mannschaft schlechter in die Saison gestartet als New Jersey. Bislang teilten sich die Nets mit den Miami Heat (Saison 1988/89) und den Los Angeles Clippers (Saison 1998/99) diesen traurigen Rekord.

In den USA ist der Basketball-Club aus der Pendlerstadt vor den Toren New Yorks längst zur Lachnummer geworden. Schließlich sind die Nets nach der Demütigung nicht nur die schlechteste Mannschaft der NBA. Mehr noch: In ganz Nordamerika ist derzeit kein anderer Profi-Verein so erfolglos wie die Korbjäger aus New Jersey. „Sie müssen jetzt zusammenhalten. Es mag eine Weile dauern, aber früher oder später werden sie wieder gewinnen“, meinte Dallas' Spielmacher Jason Kidd, der bis zum Februar 2008 selbst noch für die Nets aktiv war und mit dem Team 2002 und 2003 die NBA-Finals erreicht hatte.

Doch diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. Gegen die Mavericks war das Team des Interimstrainers Tom Barrise, der am Wochenende das Amt vorrübergehend von Lawrence Frank übernommen hatte, erneut völlig chancenlos. Frank war nach der 16. Pleite das erste Opfers des desaströsen Zustandes der Nets geworden.

Allerdings zeigte Dallas keinerlei Mitleid mit dem bereits am Boden liegenden Gegner. Bereits zur Pause hatten die Gäste die Partie beim Stand von 77:50 entschieden, vor allem dank eines überragenden zweiten Abschnitts, in dem die Texaner sensationelle 49 Punkte erzielten. „Das zweite Viertel war das beste, was wir seit langer, langer Zeit gespielt haben. 80 Prozent der Würfe aus dem Feld zu treffen ist einfach unglaublich“, sagte Nowitzki, mit 24 Zählern erneut bester Werfer seines Teams.

„Die sind richtig explodiert“, meinte der konsternierte Barrise nach dem Spiel. In den USA kramen die Experten derweil bereits die nächsten Negativbeispiele aus den Geschichtsbüchern hervor. In der Saison 1995/96 verloren die Vancouver Grizzlies ebenso wie die Denver Nuggets 1997/98 insgesamt 23 Spiele nacheinander. Und auch die Uralt- Negativmarke der Philadelphia 76ers wurde vorsorglich schon einmal entstaubt. In der Saison 1972/73 lautete deren Bilanz 9:73.

Hoffnung macht den Nets ein russischer Milliardär. Michael D. Prochorow hat im September einen vorläufigen Vertrag über 200 Millionen Dollar unterzeichnet, der ihn zum Haupteigentümer machen würde - allerdings müssen weitere NBA-Clubbesitzer dem Deal noch zustimmen. Prochorow steht für große Investitionen und eine neue Arena, die mit dreijähriger Verzögerung jetzt endlich im New Yorker Stadtteil Brooklyn gebaut und ab Sommer 2012 neue Heimat der Nets werden soll. Die kurzfristigen Probleme lösen jedoch selbst Millionen russische Rubel nicht.