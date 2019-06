Spannendes Saisonfinale in der Handball-Bundesliga

Von Oliver Helmstädter

Kaufhof Galerie in der Ulmer Hirschstraße am Freitagmorgen: Gähnende Leere. Die wenigen Kunden übertreffen zahlenmäßig die Mitarbeiter. Und Filialleiter Kevin Manski kassiert persönlich an der Hauptkasse. Das Gros der insgesamt 148 Beschäftigten ist im Streik.

Die Betriebsratsvorsitzende Claudia Bender schätzt, dass 75 Prozent der Belegschaft aus Protest die Arbeit niederlegt haben. Aus Protest gegen einen Sparkurs, der nach Überzeugung von Bender existenzgefährdend ist.