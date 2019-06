Spanischer Fußball-Profi Reyes bei Autounfall gestorben

Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler José Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

„Wir könnten keine schlechteren Nachrichten bestätigen. Der geliebte Sevilla-Star José Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ruhe in Frieden“, twitterte sein Heimatclub FC Sevilla, mit dem Reyes dreimal in Serie die Europa League gewann. Reyes, der 35 Jahre alt wurde, hatte im Alter von 16 Jahren sein Profi-Debüt bei Sevilla gegeben - als bisher jüngster Spieler der Vereinsgeschichte.

Die spanische Fußballwelt zeigte sich schockiert. Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos schrieb auf Twitter: „Ich bin am Boden zerstört. Ich habe keine Worte. Wir werden uns immer an Dich erinnern, Freund!“ Der Fußballverband RFEF zeigte sich in einer Mitteilung ebenso betroffen wie La Liga, die Reyes als „historischen Spieler“ würdigte. Auch zahlreiche Clubs aus England und der Europäische Verband UEFA kondolierten.

Nach spanischen Medienberichten soll der Unfall gegen Mittag auf der Autobahn A-376 von Sevilla nach Utrera, seiner Heimatstadt, passiert sein. Reyes war demnach nach dem Training auf dem Heimweg. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen und in Brand geraten.

Bei dem Unfall war auch ein Neffe von Reyes gestorben, wie der Stadtrat Utrera mitteilte. Am Nachmittag starb auch der dritte Insasse des Unfallwagens, wie Medien unter Berufung auf Krankenhausquellen berichteten. Es soll sich um einen weiteren Neffen handeln, der schwere Verbrennungen erlitten habe. Utreras Bürgermeister José María Villalobos ordnete zwei Trauertage an und ließ die Fahnen auf halbmast setzen. Das für Sonntag angesetzte Zweitligaspiel zwischen Reyes' Club Extremadura und Cádiz wurde auf Dienstag verschoben.

„Ich bin am Boden zerstört. Ein wundervoller Spieler, großartiger Teamkollege und außergewöhnlicher Mensch. Ich wünsche seiner Familie und seinen Freunden weiterhin Kraft und Mut, um diese schwierige Zeit zu überstehen“, twitterte Frankreichs Ex-Weltmeister Thierry Henry, mit dem Reyes beim FC Arsenal spielte.

Reyes war im Januar 2004 von Sevilla in die englische Premier League zu Arsenal gewechselt, mit dem er 2004 die Meisterschaft und später noch den FA-Cup gewann. 2004 war er Teil der legendären „Invincibles“ („Die Unbesiegbaren“) des FC Arsenal, die ohne Niederlage den Meistertitel gewannen.

2006 wurde der Flügelspieler für ein Jahr zu Real Madrid ausgeliehen und sicherte den Königlichen mit zwei Toren im letzten Spiel gegen RCD Mallorca (3:1) den 30. Meistertitel. Mit Atlético Madrid gewann er auch noch zweimal die Europa League.

Zuletzt spielte Reyes bei Extremadura in der zweiten spanischen Liga. „Die Extremadura UD teilt mit trauriger Seele und gebrochenem Herzen den Tod seines Spielers José Antonio Reyes bei einem Verkehrsunfall mit. Wir bitten euch alle um ein Gebet für seine Seele“, twitterte Extremadura.

Bericht 20minutos.es

icht hoy.se, Spanisch

Tweet Extremadura

Tweet Thierry Henry

Mitteilung Stadt Utrera

Tweet Sergio Ramos

Bericht El País

Tweet Manchester United

Tweet Arsenal

Tweet UEFA