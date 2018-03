Sotschi-Olympiasieger Wank kehrt ins deutsche Team zurück

Sotschi-Olympiasieger Andreas Wank kehrt für die bevorstehenden Wettkämpfe der Raw-Air-Tour in Norwegen in das deutsche Skisprung-Aufgebot zurück.

Der 30-Jährige gehört zum siebenköpfigen Team von Bundestrainer Werner Schuster, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Wank hatte im Continental Cup zuletzt starke Leistungen gezeigt und damit einen weiteren Quotenplatz im Weltcup ersprungen. Angeführt wird das Team vom Weltcup-Zweiten Richard Freitag und von Olympiasieger Andreas Wellinger. Auch Markus Eisenbichler, zuletzt Zweiter beim Weltcup in Lahti, ist mit dabei.

Bei der Raw-Air-Tour sind die DSV-Adler an zehn aufeinanderfolgenden Tagen auf vier Schanzen in Norwegen gefordert. Den Auftakt macht der berühmte Holmenkollen in Oslo, wo am Freitag die Qualifikation stattfindet. Danach wird auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund gesprungen.

