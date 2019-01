Sonst bleibt ja nichts: VfB Stuttgart verkauft Niederlage als Mutmacher

Obwohl die zwei Clubs am Sonntag drei Tore trennten und es in der gesamten Bundesligatabelle sogar schon 14 Plätze und 28 Punkte sind: In gewisser Weise ähneln sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München sogar. Beim 1:4 der Stuttgarter in München waren die Ansätze ja bei beiden Teams da. Der VfB brachte Bayern zeitweise gehörig zum Wanken. Und wenn anderseits die Bayern das Tempo anzogen, kamen die Stuttgarter nicht einmal in die Nähe der Zweikämpfe.

Somit gilt die Forderung von Bayerntrainer Niko Kovac eigentlich für beide Teams: „Wir müssen schon sehen, dass wir es 90 Minuten auf die Platte kriegen“, sagte der. Doch hier hören die Gemeinsamkeiten zwischen dem Tabellenzweiten und dem -16. schon auf.

Während nämlich Kovac seinen Spielern nach dem siebten Bundesligasieg in Serie eine gewisse Larifarimentalität bei der Jagd nach Borussia Dortmund vorwarf und auch die Profis selbst sich durchaus selbstkritisch zeigten, wirkten die Stuttgarter nach ihrer vierten Niederlage hintereinander gar nicht mal so unglücklich. Dem VfB machen nun mangels anderer positiven Erlebnisse sogar auch Niederlagen Mut. Und zumindest diese eine beim Meister macht die Stuttgarter optimistisch für die kommenden Schlüsselspiele gegen Freibug am Sonntag und in Düsseldorf die Woche drauf.

Reschke spricht Weinzierl Vertrauen aus

„Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit auch viele positive Dinge gezeigt gegen einen Gegner, der uns auf dem Papier natürlich überlegen ist“, sagte etwa Kapitän Christian Gentner. „Auch wenn das Ergebnis zu hoch war fand ich das von der Mannschaft ein gutes Spiel“, meinte Torwart Ron-Robert Zieler. „Wenn wir das Spiel gegen den SC Freiburg so angehen wie die erste Halbzeit in München, dann ist mir nicht angst und bange – dann wird es am Sonntag nur einen Sieger geben“, sagte Sebastian Esswein, der auffälligere Neuzugang auf den Flügeln im Vergleich zu Steven Zuber.

Nun war Panik im Abstiegskampf noch nie die sinnvollste Strategie, doch wird man beim VfB – überstürzter Trainerwechsel von Tayfun Korkut zu Markus Weinzierl hin oder her – seit Monaten den Eindruck nicht los, dass Club und Mannschaft nicht immer vollumfänglich die Situation umrissen haben. Nur 14 Punkte nach 19 Spielen hatte der VfB in der Bundesliga noch nie, allzu oft fängt sich die Mannschaft zudem Gegentore, bei denen die Fehlerkette fast so viele Glieder wie eine Fußballmannschaft Spieler hat.

In München gelang Gentner sogar – unabsichtlich und beim Versuch, das zweite Gegentor durch Serge Gnabry zu verhindern – das Kunststück, schon das vierte Eigentor des VfB Stuttgart in dieser Saison zu erzielen. Keinem anderen Bundesligisten gelang dieses Missgeschick bisher mehr als ein Mal. Das letzte Team, das in einer Spielzeit mehr Eigentore schoss als der aktuelle VfB war: der VfB Stuttgart in der Saison 2015/2016. Damals waren es sieben – und am Ende war man Zweitligist.

„Wenn wir so spielen wie heute, werden wir die nötigen Punkte holen“, sagte am Sonntag Mario Gomez dennoch. Der war zum ersten Mal nicht zum Einsatz gekommen – und hatte Weinzierl sogar noch in seiner Entscheidung bestärkt. „Ich bin realistisch genug, um mich selbst einzuschätzen. Ich kann dem Niklas Süle nicht mehr davonlaufen“, lautete Gomez’ Begründung, die man als bemerkenswert ehrliche Selbsteinschätzung oder einfach nur als bemerkenswert werten kann. Von seinem Bankplatz konnte der Unlinger, der auch in jüngeren Jahren Schnelligkeit nicht als Kernkompetenz angegeben hätte, zusehen, wie sein Vertreter Anastasios Donis zwar einige Male mit Verteidiger Niklas Süle um die Wette lief. Sein Tor zum 1:1 erschlenzte dieser aber schlitzohrig aus 20 Metern.

Der Trainer bekam am Sonntag übrigens explizit das Vertrauen ausgesprochen von Sportvorstand Michael Reschke. Der Coach sei „sehr fokussiert und arbeitet ruhig. Er macht einen guten Job. Ich bin überzeugt, dass wir wieder in die Spur kommen“, sagte Reschke bei Sky90. Weinzierl habe mit dem FC Augsburg eine „vergleichbare Situation erlebt und hat es geschafft“, ergänzte Reschke, „man merkt ihm an, dass er mit der Situation umgehen kann“.

Das letzte Mal, als Reschke einem Trainer den Rücken stärkte, war dieser zwar am Folgetag entlassen, doch Weinzierl muss derlei nicht befürchten. Zumindest die kommenden zwei Sonntage – gegen den 13. Freiburg und beim 14. Düsseldorf – darf er versuchen, auch Punkte zu holen. Die machen im Abstiegskampf schließlich den meisten Mut.