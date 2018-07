Sonniger WM-Start in Berlin

Beifallswogen, Trompetenstöße, Trommelwirbel und Jubelrufe ohne Ende begleiteten die WM-Geher auf ihrer historischen Strecke in Berlin-Mitte.

Zum ersten Mal kamen die Leichtathleten bei einer Weltmeisterschaft zum Volk, und das Volk blieb nicht zu Hause, sondern feierte zwischen Brandenburger Tor und Staatsoper in Massen. Am Luxushotel Adlon, an der Russischen Botschaft, an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße, am Reiterstandbild des Alten Fritz, an Schinkels Neuer Wache und am historischen Zeughaus summte Berlin am Samstag wie ein riesiger Bienenkorb. Auch die Polizei schaute dem sportlichen und touristischen Treiben fröhlich zu: „Superstimmung, alles läuft glatt, alle feiern und sind gut drauf“, sagte eine Sprecherin.

Nach ersten Schätzungen war der Rundkurs am Wahrzeichen von bis zu 100 000 Menschen umsäumt. Auf der blauen Bahn um das Kulturstadion, die der Laufbahn im Olympiastadion nachempfunden ist, war kaum ein Zentimeter Platz, so sehr drängelten die Leute. Viele übten im strahlenden Sonnenschein und bei gut 28 Grad Starts und Kurzsprints, angespornt und vor allem fotografiert von Omas, Onkeln und Kindern.

An den Sicherheitsgittern neben der Strecke der 20-Kilometer-Geher machten die Menschen in Zehnerreihen die Hälse lang. Mit zunehmender Spannung auf der langen Distanz heizten „Einpeitscher“ mit Megafonen die Stimmung noch zusätzlich an. Die Berliner Fans zeigten den Athleten, dass sie als Straßenpublikum seit Jahren große Erfahrung beim Berlin-Marathon haben. Bei Start und Ziel am Brandenburger Tor war es so laut, dass man selbst im oft gut besuchten „Raum der Stille“ an diesem Tag keine Ruhe fand.

Schon am Vorabend war Berlin mit einer stimmungsvollen „Welcome Night“ des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) in die lange Woche der 12. Weltmeisterschaft gestartet. Die Stadt begrüßte ihre Gäste aus aller Welt. Die offizielle Eröffnung der WM lag am Abend im Olympiastadion bei Bundespräsident Horst Köhler. Mehr als 10 000 Menschen hatten am Freitag alle Plätze im Kulturstadion und vor den Bühnen am Brandenburger Tor belegt. Berlin erwartet bis 23. August bis zu 500 000 WM-Besucher im Olympiastadion. Am Vormittag des ersten Tages waren etwa 15 000 Besucher in der Arena.

Die Hauptstadt präsentierte sich am Brandenburger Tor als Sportmetropole und erinnerte mit Videoeinspielungen an die dramatische und bewegte eigene Geschichte im 20. Jahrhundert. Unter zahlreichen prominenten Gästen waren auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Jacques Rogge, und der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, Lamine Diack.