Soloseglerin Joschke nach Aus: Etwas Großes geschafft

Acht weitere Todesopfer der Corona-Pandemie in nur 24 Stunden hat das Landratsamt Bodenseekreis am Montagnachmittag um 14.45 Uhr auf seiner Webseite gemeldet. Das sind an nur einem Tag nahezu zehn Prozent der Todesopfer-Gesamtzahl (83) durch oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion im Bodenseekreis. Am Sonntagnachmittag stand diese Zahl noch bei 75.

Am Montagnachmittag stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie nun auf 4015.