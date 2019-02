So viele Trainer hat der VfB Stuttgart seit der letzten Meisterschaft verschlissen

Der VfB Stuttgart hält trotz der anhaltenden Negativserie an seinem erst im Oktober verpflichtetem Trainer fest: Markus Weinzierl hat nach dem 0:3 bei Fortuna Düsseldorf eine Job-Garantie erhalten.

"Er wird in dieser Woche das Training leiten, und er wird gegen Leipzig auf der Bank sitzen“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke am Montagvormittag in Stuttgart. Trotz nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Bundesliga-Partien darf Weinzierl also im kommenden Heimspiel gegen das Spitzenteam RB Leipzig auf der Bank Platz nehmen.

Mit einem Punktedurchschnitt von 0,71 Punkten pro Partie ist der 44-Jährige nah dran am absoluten Negativrekord in der Bundesliga-Geschichte der Schwaben. Lediglich Armin Veh hatte bei seinem zweiten Intermezzo 2014 eine noch schlechtere Bilanz.

A propos Armin Veh: 2007 holte der heutige Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln den bislang letzten Titel der Schwaben. Seit dem Meistertitel haben sich 16 Trainer beim VfB versucht. Von Veh bis Weinzierl: In unserer Übersicht haben wir alle Trainer und deren Arbeit beim VfB Stuttgart zusammen gefasst.